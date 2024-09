Als Charlotte Weihl in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gönnheim ankommt, läuten die Kirchenglocken: Besser kann ein Dorf gar nicht ausdrücken, wie sehr es sich darüber freut, die Heimat der neuen Deutschen Weinkönigin zu sein.

So richtig geschlafen hat Charlotte Weihl in der Nacht nicht: „Man ist ja noch so voller Adrenalin. Es ist eher ein Trance-Zustand“, sagt sie.