Einen „Abend zwischen Shakespeare-Parodie und Brecht-Theater“ und „eine überzeugende Gemeinschaftsleistung“ bescheinigte die RHEINPFALZ-Kritikerin dem Ensemble des „Theaters an der Weinstraße“ nach der Premiere mit dem Stück „König Ubu“ Mitte Juni. Jetzt stehen am Freitag, 7. Juli, sowie am Samstag, 8. Juli, jeweils um 20.30 Uhr bereits die letzten beiden Aufführungen der diesjährigen TadW-Sommerproduktion um Komik und Tragik der Mechanismen der Macht an. Rudi Pachl spielt den Titelhelden in Trump-Optik als Trottel, der unter den Einflüsterungen seiner machtversessenen Gattin aber schnell seine Skrupel verliert und zum Autokraten, Diktator und Tyrannen mutiert. Karten (12-20 Euro) bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter www.reservix.de.

Weiter geht’s mit dem Limburg-Sommer danach am Samstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr mit dem Lehrerkonzert zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule Bad Dürkheim und der Kinderoper „Aida und der magische Zaubertrank“ am Sonntag, 16. Juli, um 11 Uhr.