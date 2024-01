Von Angela Wolter

Das künstlerische Werk von Käthe Kollwitz (1867-1945) berührt mich immer wieder zutiefst. Während meiner Schulzeit bin ich der Künstlerin zum ersten Mal begegnet. Ich hatte ein Referat zu ihrer berühmten Druckgrafik „Die Weber“ (1893-1897) zu halten. Im Theater hatte sie das gleichnamige sozialkritische Stück von Gerhart Hauptmann gesehen und schuf daraufhin hierzu mehrere Drucke. Darin und in den meisten anderen ihrer Kunstwerke nimmt man den klaren Ruf der Künstlerin nach Frieden und Mitmenschlichkeit wahr. Dabei spielt immer wieder die Darstellung von Müttern und ihren Kindern eine elementare Rolle. Auch hierzu ein herausragendes Werk: die Bronzeplastik „Der Turm der Mütter“ (1938). Mütter stehen hier schützend im Kreis um ihre Kinder. Aus einem „Turm“ aus Schürzen und Röcken ragt eine geballte Faust nach oben – vor wem will die mütterliche Mauer die Kinder schützen? In ihrem Tagebuch schreibt Käthe Kollwitz ein Jahr vor Fertigstellung der Plastik: „Wir haben unsere Kinder nicht zum Tod geboren ...“ Da hatte sie selbst bereits einige Jahre zuvor ihren jüngeren Sohn Peter verloren. Mit 18 Jahren war er an der Front – wenige Tage nach Beginn des ersten Weltkrieges – gestorben.

Ein beherzter, künstlerischer Ruf

Zeitlebens schon hatte man der Künstlerin vorgeworfen, ihre Bilder seien so düster und drückten wenig Freude aus. Doch Kollwitz wollte keine gefällige Kunst schaffen, sondern Werke, die etwas bewirken. Sie lebte und wirkte in einer geschichtlichen Epoche extremer politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen und Konflikte. Hierzu nimmt Kollwitz klar Stellung gegen den Krieg. Sie ergreift in ihrem Werk eindeutig Partei für die Schwachen und Leidenden. Doch niemals kommt in ihren Bildern und Werken Hass auf. Der Künstlerin geht es stattdessen darum, Mitgefühl und Engagement zu wecken. Ihr beherzter, künstlerischer Ruf nach Frieden und Gerechtigkeit berührt bis in die heutige Zeit. Und es klingt, als ob ihre Worte auch uns heute wachrütteln wollten, wenn sie vor mehr als 100 Jahren ihrem älteren Sohn Hans schreibt: „Mir kommt es jetzt in dieser Zeit so vor, als ob es die wichtigste Aufgabe des Menschen ist, Liebe und Wärme zu geben, wo er kann.“