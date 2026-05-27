Beim Königsschießen des Vereins am Pfingstsamstag traten 18 Mitglieder an, um die diesjährige Königswürde zu ermitteln. Geschossen wurde in ausgeloster Reihenfolge mit dem Kleinkalibergewehr. Mit dem 101. Schuss setzte sich Altmitglied Jupp Busch durch. Busch, seit 1976 im Verein und als Pistolenschütze bekannt, holte mit dem 101. Schuss den auf einem Balken befestigten Königsadler „Wilhelm“ herunter. Es ist sein fünfter Titel als Schützenkönig im 51. Jahr seiner Vereinszugehörigkeit. Ingo Lauinger wurde Erster Ritter, Zweiter Ritter wurde der Vorjahresschützenkönig Ralph Gumsheimer. Die Schützenjugend ermittelte ihren Prinzen Benediktas Songaila mit der Luftpistole.