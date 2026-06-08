Friedelsheim Jungwinzerinnen präsentieren ihre gemeinsame Cuvée
Vier Jungwinzerinnen aus der Pfalz präsentieren am 28. Juni, 11 bis 19 Uhr, im Weingut Walter Krebs in Friedelsheim ihre Weine. Unter dem Titel „Sip & Chill“ stellen sie unter anderem ihre gemeinsame Weißweincuvée „Weinbergsschnecke“ sowie Weine aus ihren jeweiligen Betrieben vor. Beteiligt sind Christin Wagner (Weingut Brecht, Weyher), Rebecca Seelos (Weingut Seelos, Rhodt), Patricia Schreieck (Wein- und Sekthaus Schreieck, Maikammer) und Sarah Krebs (Weingut Krebs, Friedelsheim). Die Kooperation der vier Winzerinnen soll Einblicke in die Vielfalt der Südpfalz und der Mittelhaardt geben.