Friedelsheim Jungwinzerinnen präsentieren ihre gemeinsame Cuvée

Rebecca Seelos vom Weingut Seelos in Rhodt, Patricia Schreieck vom Wein- und Sekthaus Schreieck in Maikammer, Sarah Krebs vom W
Rebecca Seelos vom Weingut Seelos in Rhodt, Patricia Schreieck vom Wein- und Sekthaus Schreieck in Maikammer, Sarah Krebs vom Weingut Krebs in Friedelsheim und Christin Wagner vom Weingut Brecht in Weyher machen gemeinsame Sache.

Vier Jungwinzerinnen aus der Pfalz präsentieren am 28. Juni, 11 bis 19 Uhr, im Weingut Walter Krebs in Friedelsheim ihre Weine. Unter dem Titel „Sip & Chill“ stellen sie unter anderem ihre gemeinsame Weißweincuvée „Weinbergsschnecke“ sowie Weine aus ihren jeweiligen Betrieben vor. Beteiligt sind Christin Wagner (Weingut Brecht, Weyher), Rebecca Seelos (Weingut Seelos, Rhodt), Patricia Schreieck (Wein- und Sekthaus Schreieck, Maikammer) und Sarah Krebs (Weingut Krebs, Friedelsheim). Die Kooperation der vier Winzerinnen soll Einblicke in die Vielfalt der Südpfalz und der Mittelhaardt geben.

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