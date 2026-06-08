Vier Jungwinzerinnen aus der Pfalz präsentieren am 28. Juni, 11 bis 19 Uhr, im Weingut Walter Krebs in Friedelsheim ihre Weine. Unter dem Titel „Sip & Chill“ stellen sie unter anderem ihre gemeinsame Weißweincuvée „Weinbergsschnecke“ sowie Weine aus ihren jeweiligen Betrieben vor. Beteiligt sind Christin Wagner (Weingut Brecht, Weyher), Rebecca Seelos (Weingut Seelos, Rhodt), Patricia Schreieck (Wein- und Sekthaus Schreieck, Maikammer) und Sarah Krebs (Weingut Krebs, Friedelsheim). Die Kooperation der vier Winzerinnen soll Einblicke in die Vielfalt der Südpfalz und der Mittelhaardt geben.