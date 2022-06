Auch wenn das Federkleid noch nicht so perfekt sitzt wie bei den „Großen“: Es zeigt doch unverkennbar, dass hier eine junge Kohlmeise im Baum hockt. Mit dem Fliegen will es noch nicht richtig klappen, trotzdem hat das Vögelchen den schützenden Nistkasten schon verlassen. Wenn dann noch ein jämmerliches Piepsen ertönt, vermutet man schnell ein verlassenes Vogelkind.

Eltern füttern Jungtiere auch außerhalb des Nests

Fachleute raten in solchen Fällen, die Lage aus einigem Abstand zu beobachten. Denn in der Regel füttern die Eltern ihre Jungen auch außerhalb des Nests tagelang weiter. Dabei sind sie gut zu hören, mit aufgeregtem Rufen und warnendem Schnarren wie „zi zi“ und „trrrrr“. Seinerseits macht das ausgeflogene Junge piepsend auf sich aufmerksam. Sobald ein Altvogel mit Futter naht, wird eifrig geflattert und der Schnabel aufgesperrt. So war es auch bei diesem Meisenkind. Zuverlässig wurde es mit Raupen gefüttert, während die Geschwister im Kasten bettelten.

Gedränge in Nisthöhle wird immer größer

Abwechselnd bringen die Vogeleltern dann Futter zum Ausgeflogenen und zu den Nestlingen. Also: Wenn ein Vögelchen schon voll befiedert ist und nicht gerade auf der Straße oder im Schacht landete, ruhig sitzen lassen. Man mag sich dabei fragen, warum mancher Jungvogel sehr früh das bergende Nest verlässt, lauern doch draußen viele hungrige Feinde. Aber in der Nisthöhle wird das Gedränge immer größer. Wenig Platz also, wenn man seine Flügel ausbreitet und zum Flüggewerden die Muskeln trainieren will.