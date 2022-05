Die Störche im Dürkheimer Bruch und auf dem Dach der protestantischen Kirche in Freinsheim haben Nachwuchs bekommen.

Im Dürkheimer Bruch sind auch diesmal drei Jungstörche geschlüpft. Vier müssten es eigentlich im Freinsheimer Nest auf dem Dach der protestantischen Kirche sein. Storchenpapa Heiko Gauglitz hat am Mittwochmorgen mit Hilfe der Storchenkamera zum ersten Mal weißen Flaum im Nest entdeckt. Wie viele tatsächlich geschlüpft sind, lässt sich aber noch nicht genau erkennen. So scheint ein Ei der Brut die beiden Störche gar nicht mehr zu interessieren. Es liegt am Rand des Nests.

Ministörche merken die Hitze

Den Kleinen ist im Bruch deutlich anzusehen, wie hoch die Temperaturen in diesen Maitagen klettern. Bei Hitze zeigen sie ein typisches Verhalten: Sie sperren den Schnabel auf und hecheln. So verschaffen sich viele Vögel eine gewisse Abkühlung. Außerdem sind die Storchenkinder sozusagen unter schützenden Fittichen: Wenn die Sonne vom Himmel brennt, dann steht der gerade anwesende Altstorch als Schattenspender über dem Nachwuchs. Dabei kann man auch durch die Freinsheimer Storchenkamera schön beobachten, wie er seine großen Flügel seitlich ausbreitet. Er selbst steht allerdings die ganze lange Zeit schutzlos in der Sonnenhitze.