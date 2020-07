Buchstäblich auf dem Sprung profitiert dieses Reh wie viele andere Bewohner des Dürkheimer-Erpolzheimer Bruchs von einer zeitlich versetzten Mahd.

Was für den Beobachter gefällig und anmutig wirkt, ist für das junge Tier mit Flucht und Furcht verbunden. Wo es sich eben noch im hohen Gras versteckt hielt, kam die schwere Mähmaschine immer näher. Glück für das Reh: Im Bruch wurden nicht sämtliche Wiesen binnen weniger Tage gemäht. Nach ein paar verschreckten Sätzen in unterschiedliche Richtungen fand das Tier deshalb Zuflucht in einem benachbarten, hoch bewachsenen Gelände. Für viele Arten sind unterschiedlich alte Wiesen wichtig als Rückzugs- und Deckungsraum. Das gilt für Reh, Hase und andere Säuger ebenso wie für zahlreiche Vögel. So sind Bodenbrüter wie Rebhühner vor allem in der Zeit der Jungenaufzucht auf Verstecke angewiesen.

Auch für die Vielfalt von Insekten- und Pflanzenarten hat die gestaffelte Mahd große Bedeutung. Dabei kann ein Teil der Flora über die Blütezeit hinaus bis zur Samenreife stehen bleiben. Das junge Reh, das hier leichtfüßig davon springt, ist schon deutlich über seine ersten Lebenswochen hinaus. Bekanntlich drücken sich ganz junge Kitze bewegungslos ins hohe Gras, ohne vor einer Gefahr zu fliehen. Ein Verhalten, das sie vor Erntemaschinen nicht schützen kann. Der Fluchtinstinkt erwacht erst im Alter von etwa drei Wochen. Dann verschwindet auch allmählich die weiße Fleckenzeichnung. Dieses flüchtende Jungtier dürfte über zwei Monate alt sein, denn sein braunrotes Sommerfell hat die hellen Punkte schon ganz überdeckt.