Lange Zeit hat das Gasthaus „Zum Goldenen Adler“ das Zentrum von Freinsheim geprägt. Jetzt wird daran wieder angeknüpft. Dafür sorgen wird ein junger Koch aus Grünstadt.

In das Freinsheimer Traditionshaus „Zum Goldenen Adler“ kehrt wieder Leben ein. Vor zwölf Jahren schlossen sich hier die Türen, als das Ehepaar Hornung in den Ruhestand ging. Gekauft hat das unter Denkmalschutz stehende Anwesen zunächst 2015 Nachbar Bernd Rehg, der eine gemeinsame Küche mit seinem Winzerhof verwirklichen wollte. Er gab diesen Plan aber dann doch wieder auf. Vier Jahre später ging das spätbarocke Gebäude in der Bärengasse 2, das 1720 erbaut wurde, schließlich an Ralf Lenhardt und seine RJM GbR. Für den Unternehmer im Ruhestand aus Kaiserslautern ist das Projekt „eine Herzenssache“, wie er erzählt.

Gerechnet wurde zunächst mit Investitionen in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Doch bei der Totalsanierung des Hauses, die vor sechs Jahren begann, hätten sich so einige Überraschungen ergeben. „Die sieht man eben nicht vorher“, bedauert Lenhardt. Die Kosten hätten sich zwar nicht verdoppelt, aber „deutlich erhöht“. „Das war eine große Herausforderung“, berichtet der 69-Jährige. So habe vor allem die Statik Probleme bereitet.

Zeit gelassen für den Umbau

Die drei Wohnungen seien schon bezogen. Für die Umgestaltung und Verpachtung des Gasthofs habe man sich aber bewusst Zeit gelassen. „Bei dem Umbau des Restaurants war ich Bauleiter und Architekt in einer Person“, erzählt Lenhardt. Freinsheim ist für den ehemaligen Geschäftsführer des Kaiserslauterer Verpackungsunternehmens CP Schmidt zur Wahlheimat geworden, wie er erzählt. Neben dem „Goldenen Adler“ hat er mit dem Gottfried-Weber-Haus ein weiteres stadtbildprägendes Gebäude erworben und saniert.

Allein 350.000 Euro habe er in die neue Küche und die Lüftung des „Goldenen Adlers“ investiert, erzählt Lenhardt. Darin kochen wird ab Donnerstag der 24-jährige Felix Umminger aus Grünstadt. Mit ihm will Lenhardt seine Pläne für eine gehobene Küche verwirklichen, die sich aber von der übrigen Freinsheimer Gastronomie absetzen soll. „Wir würden gerne auch junge Leute ansprechen“, erklärt Lenhardt. Entsprechend sollen auch die Preise gestaltet werden. Auf der Weinkarte werden die Freinsheimer Weingüter Reibold, Simon, Krebs und Rings vertreten sein.

Ausbildung bei Feinkost Käfer

Als Lenhardt mit der Sanierung des „Goldenen Adlers“ startete, endete gerade die Ausbildung seines späteren Kochs bei Feinkost Käfer in München. Danach sammelte Umminger erste Berufserfahrungen bei Manfred Schwarz in Kirchheim. Im Sternerestaurant „Admiral“ in Weisenheim am Berg war er drei Jahre Souschef, erzählt Umminger. Nach einer zweijährigen Weiterbildung zum Betriebswirt im Hotel- und Gaststättengewerbe wagte Umminger den Schritt in die Selbstständigkeit mit seinem Catering-Service „Umminger kocht“. Für die Pacht des „Goldenen Adlers“ habe er sich auch wegen der guten Lage in Freinsheim entschieden, sagt er. Außerdem habe er sich mit Ralf Lenhardt gleich sehr gut verstanden.

Seinen Catering-Service wolle er nach zwei Monaten voller Konzentration auf den Restaurantstart nebenher wieder weiter betreiben. Deshalb sei er derzeit auf der Suche nach einem Koch. Der Gastraum bietet laut Umminger Platz für rund 50 Personen. Eine Außenterrasse soll noch im Sommer hinzukommen. In den Räumen zeigt Lenhardt einen Teil seiner großen Kunstsammlung. Die Fotos und Bilder sollen stetig wechseln.

Kurzinfo

Vom 19. bis 22. März startet das Restaurant „Zum Goldenen Adler“ mit einem „Soft-Opening“. Danach gelten folgende Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 14.30 Uhr und ab 18 Uhr. Sonntag von 11.30 Uhr bis 16 Uhr. Ab dem 2. Mai soll es jeden Freitag- und Samstagmittag ein Lunchmenü mit zwei Gängen inklusive Espresso geben.