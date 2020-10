Eine 16-Jährige ist am Freitagmorgen bei einem Unfall im Kreisverkehr in der Wasserhohl leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Autofahrerin das Mädchen übersehen. Ihr Ford stieß frontal gegen das Trekkingrad der 16-Jährigen, die stürzte und mehrere Schürfwunden erlitt. Mit ihrer Mutter ging sie zum Arzt. Ein leichter Sachschaden entstand an Auto und Rad.