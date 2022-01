Wettbewerbsleiterin Gabriele Weiß-Wehmeyer wollte zuerst noch die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz abwarten, doch jetzt steht es fest: Das 69. VR Bank-Schlarb-Konzert mit Karel-Kunc-Preisträgern und -Preisträgerinnen findet wie geplant am Sonntag im Dürkheimer Haus statt.

Zum Einsatz kommen Preisträgerinnen und Preisträger der letzten beiden Karel Kunc Musikwettbewerbe im Alter zwischen 8 und 19 Jahren, darunter auch Gewinner des Förderpreises der VR Bank und des neuen Musikpreises für junge Talente der Rotary-Clubs Deidesheim-Mittelhaardt und Bad Dürkheim. Das Programm beginnt mit einem Mix für Klavier zu vier Händen, bei dem sich Beethovens 5. Sinfonie mit Melodien aus dem Musical „Phantom der Oper“ verbindet, und bietet im weiteren unter anderem Werke von Camillo Schumann, Charles-Marie Widor, Alfredo Casella und Sergej Prokofiew für Querflöte und Klavier beziehungsweise Klavier zu vier Händen. Es endet mit Trio-Sätzen für Klavier, Violine und Violoncello von Dimitri Schostakowitsch und Friedrich Smetana. Durch das Programm führt Gabriele Weiß-Wehmeyer, die auch Informationen zu den jungen Musizierenden beisteuern wird.

Termin

Das 69. VR Bank-Schlarb-Konzert mit Karel-Kunc-Preisträgern und Preisträgerinnen findet am Sonntag, 16. Januar, um 17 Uhr im Dürkheimer Haus in Bad Dürkheim statt. Der Eintritt ist frei, Reservierung allerdings zwingend erforderlich – persönlich bei der Tourist-Info Bad Dürkheim oder online unter diesem oder diesem Link. Bei Online-Reservierung fällt jedoch eine Systemgebühr von 2 Euro an. Es gilt 2G plus, wobei die Maskenpflicht während des ganzen Konzertes den tagesaktuellen Test ersetzt.