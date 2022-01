Am Freitag gegen 15 Uhr hat ein Jugendlicher einem Zeugen zufolge zwei Mülltonnen in der Bahnhofstraße in Weisenheim am Sand angezündet. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Montag hervor. Die freiwillige Feuerwehr habe die brennenden Tonnen gelöscht, der Schaden betrage rund 100 Euro. Nach Angaben des Zeugen hatte ein Jugendlicher im Alter zwischen 13 und 16 Jahr sie augenscheinlich in Brand gesetzt und war vom Tatort schnell in Richtung Fußballplatz im Ostring weggerannt. Der Tatverdächtige trug demnach einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen, einen Rucksack mit blauen Streifen und weiße Sportschuhe. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.