Mit der Einweisung in eine Jugendpsychiatrie endete die Nacht zum Freitag für einen außer Kontrolle geratenen 17-Jährigen – noch auf dem Weg in die Klinik zerbiss er die Polsterung der Krankenliege.

Mit einer Gruppe war der junge Mann in einem Jugendhaus in der Dürkheimer Schillerstraße untergebracht. Ein mitgereister Betreuer rief die Polizei, weil der Jugendliche gegen Autos geschlagen hatte. Auch beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 17-Jährige sehr aggressiv und drohte, die Beamten umzuhauen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte er die Polizisten nach deren Angaben massiv. An der Inspektion angekommen, trat er gegen die Eingangstür, beschädigte einen Mülleimer und versuchte sich selbst zu verletzen. Er wehrte sich gegen eine Fixierung, begann um sich zu treten und in Richtung der Beamten zu spucken.

Weil der Jugendliche, der einen Alkoholwert von 1,75 Promille hatte, sich selbst und andere gefährdete, wurde er mit einem Krankenwagen in die Psychatrie gebracht. „Sowohl die Polizeibeamten als auch die Rettungskräfte wurden fortlaufend aufs Übelste beleidigt“, so die Polizei. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.