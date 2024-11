Ein 16-Jähriger ist bei einem versuchten Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim erwischt worden. Der Jugendliche hatte laut Polizei am Dienstag, 5. November, gegen 17:30 Uhr zwei Parfümflaschen in die Innentasche seiner Jacke gesteckt und wollte den Laden ohne zu Bezahlen verlassen. Die Diebstahlsicherung am Ausgang reagierte, woraufhin die Flakons im Gesamtwert von 155 Euro entdeckt wurden, heißt es in der Mitteilung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige seiner Mutter übergeben. Neben Ermittlungen hinsichtlich Ladendiebstahls erwartet ihn nun ein Hausverbot für zwei Jahre.