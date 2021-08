Jugendliche, die sich am Samstagabend die Limburgstraße in Bad Dürkheim als Treffpunkt ausgesucht hatten, haben einen Ford Fiesta zerkratzt. Laut Polizei kam die Fahrerin des Fiesta gegen 21.45 Uhr nicht an den Jugendlichen vorbei. Als die jungen Leute die Fahrbahn dann doch widerwillig räumten, nahm die Frau ein Kratz-Geräusch wahr. Im Anschluss habe sie feststellt, so die Polizei, dass wohl mit einem Schlüssel oder einem ähnlichen Gegenstand die Seitenscheibe zerkratzt wurde. Die Polizei in Bad Dürkheim sucht jetzt Zeugen. Hinweise unter Telefon 06322/9630.