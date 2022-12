Am Donnerstag gegen 21 Uhr hat laut Polizei eine Zeugin fünf Jugendliche gemeldet, die in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim Böller zünden würden. Es sei jedoch niemand gefährdet worden, die Beamten die Jugendlichen vor Ort nicht mehr angetroffen. Sie bitten daher um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nur am 31. Dezember und 1. Januar grundsätzlich Feuerwerk durch Erwachsene abgebrannt werden darf, allerdings nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen. Kinder und Jugendliche dürfen nur ungefährliche Artikel abbrennen und müssen dabei beaufsichtigt werden. Die Gebrauchsanweisung der Feuerwerkskörper ist sorgfältig zu beachten. Weiterhin sollte immer verantwortungsbewusst mit Feuerwerkskörpern umgegangen werden.