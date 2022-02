Eine Warnbake haben am Mittwoch bislang unbekannte Jugendliche gegen ein Wohnhaus in der Plauser Straße in Weisenheim am Berg geworfen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die zwei männlichen Jugendlichen um 23 Uhr die Warnbake gezielt an die Haustür geworfen. Nach Angaben der Bewohnerin entstand dabei kein Sachschaden. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt. Das Jugendsachgebiet der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera werden noch ausgewertet.