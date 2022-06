Etwa 20 Jugendliche versammelten sich am Samstag zum vierten Bad Dürkheimer Jugendkongress. „Die Stimmung war super, das Wetter hat gehalten und alle haben sich gut verstanden“, resümiert Wolfgang Schmehrer vom Jugend- und Kinderbüro der Stadt (JuKiB).

Bei dem Kongress, der vom städtischen Jugendkomitee veranstaltet wurde, standen zwei Kernfragen zur Diskussion: Was gibt es für Jugendliche in Bad Dürkheim und was fehlt noch? In einer „Spinnrunde“ – wie Schmehrer es nennt – durften die Jugendliche alle erdenklichen Wünsche vortragen, egal wie utopisch sie auch seien. „Zum Beispiel wünschten sich manche, dass Bad Dürkheim am Meer liegen sollte. Da waren ein paar lustige Vorschläge dabei“, erzählt Schmehrer.

Ausbau des ÖPNV erwünscht

Anschließend wurden die wichtigsten und umsetzbaren Wünsche in Gruppen zusammengetragen. „Bei den meisten Wünschen ging es um Aufenthaltsorte und Treffpunkte speziell für junge Leute, beispielsweise am Almensee oder im Wingert“, so Wolfgang Schmehrer. Auch ein verbesserter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und eine Mountainbike-Strecke liegen dem Nachwuchs am Herzen.

Am Mittwoch findet um 17.30 Uhr ein weiteres Treffen im JuKiB statt, Kurbrunnenstraße 21b. Dabei werden alle Ergebnisse des Jugendkongresses noch einmal gesammelt und darauf geprüft, welche davon leistbar sind. Diese werden dann an die Stadt weitergegeben. Schmehrer betont, dass bei diesem Termin auch alle Interessierten im Alter von 14 und 27 Jahren willkommen sind, die nicht am Kongress teilgenommen haben.