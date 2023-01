Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr hat ein aufmerksamer Zeuge in der Kaiserslauterer Straße beobachtet, wie drei Jugendliche mutwillig einen Außenspiegel an einem geparkten Auto abgetreten haben. Das berichtet die Polizei. Die Jugendlichen seien anschließend in eine unbekannte Richtung geflohen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.