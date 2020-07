Am Donnerstag konnten an der Unterführung der B37 zwischen Grethen und Bad Dürkheim zwei jugendliche, männliche Personen beobachtet werden, die mit Spraydosen Graffitis und Schriftzüge an die Wände sprühten. Dies teilt die Polizei mit. Den Beamten zufolge entfernten sich die beiden Jugendlichen unerkannt in verschiedene Richtungen, nachdem sie entdeckt wurden.

Trotz der Tatsache, dass eine Streifenbesatzung die Örtlichkeit umgehend angefahren habe, konnten die Jugendlichen laut Mitteilung der Polizei bei einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die beiden werden als ca. 1,80 m groß und schlank beschrieben. Sie sollen kurze, schwarze Hosen, schwarze T-Shirts, dunkle Schuhe und weiße Mund-Nasen-Masken getragen haben.

Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322-963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.