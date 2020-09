Am Dienstag gegen 23 Uhr hat ein Zeuge die Polizei verständigt, da mehrere Jugendliche im Dürkheimer Kurpark Mülleimer abtreten und randalieren würden. Vor Ort entdeckten die Beamten denn auch vier abgetretene Mülleimer. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief jedoch negativ. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.