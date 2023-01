Am Freitag gegen 12.45 Uhr hat die Polizei in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim zwei Jugendliche kontrolliert, die auf einem Kleinkraftrad unterwegs waren. Der 16-jährige Fahrer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrers fanden die Beamten Cannabis in Form eines Joint. Außerdem fanden die Polizisten in der Jackentasche des Fahrers einen Schlagring sowie ein Einhandmesser. Beides stellten sie sicher. Den Fahrer erwarten nun laut Polizeibericht diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei der Durchsuchung des 16-jährigen Sozius fanden die Beamten ebenfalls ein Schlagring in der Jackentasche. Auch ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Eltern der beiden seien über die Anzeigen in Kenntnis gesetzt worden, so die Polizei.