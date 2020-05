Ein Messer und Drogen haben Polizisten am Dienstagnachmittag bei der Kontrolle einer Gruppe Jugendlicher in der Nähe des Bahnhaltepunkts Trift sichergestellt. Die Beamten waren alarmiert worden, weil ein Zeuge bei der Gruppe möglicherweise sogar eine Schusswaffe gesehen haben wollte. Dieser Verdacht bestätigte sich allerdings nicht. Als die Polizei eintraf, saßen die jungen Leute in einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Sie hätten „zum Teil aggressiv reagiert“, als sie und das Fahrzeug durchsucht worden seien, so die Polizei. Bei der Fahrzeugdurchsuchung kam ein auf Betäubungsmittel spezialisierter Diensthund zum Einsatz. Zwei weitere Personen kamen zur Gruppe zurück und wurden ebenfalls kontrolliert und durchsucht. Dabei entdeckten die Polizisten das Messer. Gegen die jungen Leute wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel gestellt. Zudem teilte die Polizei der Kreisverwaltung Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen mit.