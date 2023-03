In der Nacht zum Samstag haben drei Jugendliche auf dem Wurstmarktparkplatz in Bad Dürkheim mehrere Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, seien die mutmaßlichen Täter nach der Sachbeschädigung um 2.30 Uhr mit einem dunklen BMW in Richtung B37 davongefahren. Die Gesamtschadenshöhe konnte laut Polizei noch nicht ermittelt werden.

Zeugen, welche verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, oder weitere Geschädigte, deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Rufnummer 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.