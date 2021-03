„Aufs übelste beleidigt“ haben vier Jugendliche laut Polizeibericht am Montag gegen 18.30 Uhr einen 58-Jährigen am Dürkheimer Bahnhof. Der Mann hatte die Gruppe angesprochen, weil einer der Jugendlichen an ein Schild getreten hatte, was wohl Auslöser der „nicht zitierbaren“ Beleidigungen war.

14 bis 15 Jahre alt

Als der Mann sagte, er würde die Polizei rufen, liefen die Jungs, die auf 14 bis 15 Jahre geschätzt werden, in verschiedene Richtungen davon. Sie waren in Begleitung eines Mädchens, das aber an den Beleidigungen nicht beteiligt war. Die tatsächlich alarmierte Polizei traf von den Jugendlichen trotz sofort eingeleiteter Fahndung keinen mehr an und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.