Eine Ferienfreizeit für Kinder von 9 bis 11 Jahren bietet die Evangelische Jugendzentrale Bad Dürkheim im Juli diesen Jahres an. Die Freizeit findet im Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim statt. Dessen weitläufiges Gelände biete viele Möglichkeiten zum Spielen, Toben und Basteln, heißt es in der Ankündigung. Bei der Freizeit unter dem Motto „Global Kids“ erwarte die Kinder eine bunte Ferienwoche voller Spiel, Kreativität und Gemeinschaft, so die Jugendzentrale weiter. Spaß, neue Freundschaften und das gemeinsame Erleben stünden im Mittelpunkt. Spiele im Freien, kreative Aktionen, kleine Abenteuer, ein Besuch im Schwimmbad, ein Ausflug und jede Menge Spaß stünden auf dem Programm.

Die Freizeit findet vom 7. bis 11. Juli statt. Anmeldeschluss ist am 30. April.

Info und Anmeldung

Unter ev-jugend-duerkheim-gruenstadt.de/global-kids oder bei Jasmin Forster, Jugendreferentin, Telefon 0176 9657 4341.