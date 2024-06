Mit knapp 7900 Euro hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim 2023 Aktivitäten von Trägern der Offenen Jugendarbeit in Kooperation mit dem Kreisjugendamt gefördert. Das teilte der Erste Beigeordnete Timo Jordan (SPD) im Kreisjugendhilfeausschuss am Mittwoch mit. Auch 2024 sollen Fördergelder zur Verfügung stehen.

Ursprünglich waren für das Jahr 2023 Fördergelder in Höhe von 15.000 Euro beantragt worden. Ein Teil davon sei allerdings nicht benötigt worden, da die geplanten Veranstaltungen ausfielen. In anderen Fällen seien Veranstaltungskosten geringer als erwartet ausgefallen, sodass auch der Zuschuss kleiner ausfiel als beantragt.

Jordan betonte, dass nur Veranstaltungen der Träger der Offenen Jugendhilfe in Kooperation mit dem Kreisjugendamt bezuschusst werden. So erhielten das Jugend- und Kulturhaus Blaubär in Haßloch, die Offene Jugendarbeit Leiningerland, der Trägerverein Haus der Jugend Freinsheim, das Jukib Bad Dürkheim und der Verein für Offene Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Lambrecht Gelder.

Spielraum für weitere Angebote

Dieselben Träger beantragten laut Jordan auch für dieses Jahr Zuschüsse in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Jugendhilfeausschuss stimmte dafür, diese zu gewähren. Zudem beschloss er, dass das Kreisjugendamt bei weiteren Anträgen Zuschüsse bewilligen kann. Einstimmig sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass auch Ferienbetreuungen mit Übernachtung gefördert werden können.

Es sei gut und wichtig, dass die Verwaltung finanziellen Spielraum habe, sodass bei Bedarf kurzfristig weitere Angebote gefördert werden können, sagte Christoph Glogger (SPD). Jordan sagte: „Es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich hoffe, dass alle Maßnahmen durchgeführt werden können, damit Kinder schöne Ferien haben.“