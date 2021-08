Wie trainiert eine Sportgruppe für Fitness und Selbstverteidigung im Lockdown? Die Trainer Elke und Uli Bröckel von der Dürkheimer Judovereinigung haben im Frühjahr 2020 auf Online-Formate umgestellt. Sie erklären, warum die digitalen Einheiten für die Übungsleiter sogar intensiver sein können als das analoge Training in der Halle.

„Wir haben im April, als gar nichts mehr ging, damit angefangen, das Training online anzubieten“, berichtet Elke Bröckel, die sich daran erinnert, dass die Übertragung über den Anbieter WebEx zunächst etwas holprig verlief, später aber einwandfrei funktioniert habe. Im Sommer habe man in Grethen wieder unter freiem Himmel trainieren können. Später, nach der Genehmigung eines aufwendigen Hygienekonzeptes sogar wieder in der Turnhalle der Grundschule Grethen.

In dieser Zeit wurde ein Hybridtraining angeboten. Das heißt, wer wollte, konnte vor Ort trainieren. Die anderen Teilnehmer machten am Bildschirm in den eigenen vier Wänden mit. Denn die Trainingseinheiten wurden mit Hilfe eines Tablets gefilmt und live online übertragen.

Der eigene Körper als „Trainingsgerät“

Seit aber nun im Oktober 2020 Corona wieder für geschlossene Sporthallen sorgte, wurde der Schalter wieder in Richtung komplettes Online-Training umgelegt. Der Schwerpunkt der Einheiten, die jeden Montagabend um 19 Uhr stattfinden, liegt auf Übungen für die Fitness, aber auch für bessere Beweglichkeit und Koordination. Für ein umfassendes und abwechslungsreiches Angebot streuen die Trainer immer wieder auch Elemente aus anderen Bereichen ein, Yoga zum Beispiel. Den Abschluss nach rund 90 Minuten machen dann spezielle Dehnübungen.

Das Ehepaar Bröckel hat die Einheiten so konzipiert, dass sich jeder Teilnehmer nach seinem Gusto und Trainingsstand intensiver oder weniger intensiv beteiligen kann. Für die Übungen sind keine Hilfsmittel nötig, der eigene Körper als „Trainingsgerät“ reicht völlig aus, um zahlreiche Muskelpartien zu beanspruchen. „Wer mitmachen möchte, benötigt eine Gymnastikmatte, PC, Tablet oder Mobiltelefon und einen Internetzugang. Zusätzlich muss die WebEx-App heruntergeladen werden, um die Übungen live verfolgen zu können“, berichtet Elke Bröckel, die das Online-Training zusammen mit ihrem Mann aus dem eigenen Gästezimmer in die Wohnzimmer der Nutzer überträgt.

Am Ende des Trainings Feedback geben

„Wir haben bei uns neun Judomatten im Format drei mal drei Meter ausgelegt und das Training an das Online-Format angepasst. Auf Partnerübungen wird komplett verzichtet“, verrät die Trägerin des dritten Dan. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen können per E-Mail an die Adresse ulrich.broeckel@judo-bad-duerkheim.de erfolgen. Die Interessenten werden dann ebenfalls per E-Mail eingeladen. Über die kostenlose WebEx-App gelangen die Sportler dann in die Trainingsstunde.

Im Moment besteht die Gruppe aus etwa zwölf Mitgliedern. „Wir mussten uns an das Online-Training erst gewöhnen und müssen den Leuten Zeit für die Übungen geben, denn wir sehen sie nicht und können nicht korrigierend eingreifen wie in der Halle“, sagt Bröckel. Allerdings könnten die Teilnehmer am Ende des Trainings Feedback geben: Waren die Übungen zu schnell, zu langsam, zu schwer oder zu leicht? Das ersetze laut Bröckel jedoch nicht den persönlichen Kontakt und die Begegnung in der Halle.

„Wir wollen uns gemeinsam fit halten“

Durch das Online-Training erhöhe sich auch die körperliche Belastung der Trainer. „In der Halle würden wir beide weniger machen, weil wir umher laufen, beobachten und korrigieren. Im Moment ist das Training wesentlich intensiver, und wir müssen während der Übungen auch noch viel reden, das ist anstrengend und schweißtreibend“, berichtet Elke Bröckel lachend. Das nehme man aber gern in Kauf, denn so könne man zeigen, dass die Vereine in diesen Zeiten etwas anböten, wenn die Hallen dicht sind. „Wir sind davon überzeugt, dass wir uns gemeinsam fit halten und nicht nur essen wollen. Und wir sehen, dass es den Leuten gefällt, sich an einem festen Termin mit anderen zusammen sportlich zu betätigen.“

Auch mit Waldläufen fit halten für Ju no Kata

Das Ehepaar Bröckel aus Freinsheim ist aber nicht nur in der Gruppe für Fitness und Selbstverteidigung aktiv, sondern auch im Judosport unterwegs. Das Paar hat in der Ju no Kata, bei der es darauf ankommt, die Kampfkunst des Judo paarweise spielerisch und tänzerisch in kontrollierten und perfekten Bewegungen darzubieten, schon mehrfach nationale und internationale Titel erringen können. Elke und Uli Bröckel sind auch Mitglieder der Nationalmannschaft. „Wir halten uns im Moment so gut es geht fit, trainieren zu Hause oder machen ausgiebige Waldläufe, damit die Grundfitness nicht verloren geht“, beschreibt Elke Bröckel die eigenen sportlichen Aktivitäten.

Aber die Sporthalle würde schon sehr fehlen, denn einige Übungen ließen sich im Wohnzimmer nur eingeschränkt durchführen. „Wir sind so vorbereitet, dass wir, wenn es wieder losgeht, in das Wettkampfgeschehen eingreifen können“, sagt die Judoka, die ergänzt, dass der Deutsche Judo-Bund noch nichts Konkretes geplant habe und sie auch nicht glaube, dass in den nächsten drei, vier Monaten Wettbewerbe ausgetragen werden können.