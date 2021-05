Das ursprünglich vom 9. bis zum 11. Juli von der Ortsgemeinde geplante Jubiläumswochenende muss aufgrund der Coronaverordnung des Landes verschoben werden. Der Jubiläumsausschuss betont in einer Mitteilung aber ausdrücklich, dass dies keine generelle Absage bedeute. Ein neuer Termin stehe auch schon fest: Jetzt soll vom 17. bis zum 19. September gefeiert werden. „Es ist uns gelungen, das komplette Programm auf diesen neuen Termin zu verlegen“, so der Ortsbeigeordnete Holger Koob (CDU).

„Nicht feiern keine Option“

Dazu gehören unter anderem ein Open-Air-Konzert auf dem Ludwigshain mit der bekanntesten Queen-Cover-Band Deutschlands „We rock“, eine lange Picknicktafel in der Bahnhofstraße sowie ein musikalischer Ausklang am Sonntagabend mit den „Anonyme Giddarischde“. Wie bereits mehrfach betont, sei „nicht feiern“ in Weisenheim keine Option, heißt es in einer Mitteilung.