Zum 1200. Jubiläum von Kallstadt gibt es von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, drei Tage lang ein Bürgerfest. Auf viele Reden wird verzichtet. Dafür gibt es viel Musik und auch Open-Air-Kino.

„Wir möchten, dass viele Kallstadter mitfeiern“, sagt Beigeordnete Romy Feuerbach (SPD), die das Fest organisiert. Kallstadt ist mit großer Wahrscheinlichkeit um einiges älter als 1200 Jahre: So wurden Särge aus der Römerzeit in der Kallstadter Gemarkung gefunden. Doch der Ort wurde 824 erstmals in Dokumenten des Klosters Lorch urkundlich erwähnt.

Das Bürgerfest beginnt am Freitag, 5. Juli, mit einem „Abend für Junge und Junggebliebene“. After-Work-Treffs gibt es viele, doch in Kallstadt lädt man zum After-Week-Treff ein. Der beginnt um 20 Uhr auf dem Platz der 100 Weine. Ein Ensemble der Musikwerkstatt Bobenheim spielt Filmmelodien und liefert damit einen Vorgeschmack auf den weiteren Programmpunkt des Abends. Etwa um 21.30 Uhr soll der erste Teil des Films „Hiwwe wie Driwwe“ in einer Open-Air-Vorführung gezeigt werden. Bei schlechtem Wetter werden die Zuschauer in die Sporthalle gebeten. Für Jugendliche gibt es ein Freigetränk.

Mit den Einnahmen am Ausschank soll ein Teil der Kosten für das Bürgerfest abgedeckt werden. Damit aber beim Bürgerfest nicht zu viele Kallstadter arbeiten müssen, sondern munter feiern können, wurde für die kulinarische Verpflegung ein Foodtruck eines Caterers aus Ludwigshafen engagiert.

Auch für die Kinder gibt es Programm

Am Samstag, der unter dem Motto „Für unsere Kleinen, Familien und das ganze Dorf“ steht, wird erst einmal gewandert. Die Wein- und Kulturbotschafterin Sarah Schott hat eigens für das Jubiläum eine Route für eine „Weinwanderung um Kallstadt“ ausgearbeitet. Die Wanderung, zu der auch eine kleine Weinprobe gehört, dauert etwa zwei Stunden. Abmarsch ist um 15 Uhr am Löwenbrunnen. Während die Erwachsenen sich beim Wandern anstrengen, können es sich die kleinen Kallstadter ab vier Jahren beim Puppentheater im Dorfgemeinschaftshaus gemütlich machen. Nach der Aufführung des Neustadter Puppentheaters Dornerei soll es noch eine Überraschung geben.

Um 17 Uhr beginnt ein Festabend auf dem Platz der 100 Weine. Geplant sind keine Reden, sondern Essen, Trinken und Musik. Ab 19 Uhr lädt die Band Revoc zu einer musikalischen Reise durch die vergangenen Jahrzehnte ein. Etwa um 20 Uhr, wenn Revoc Pause machen, tritt TanzKalliber auf. „Das sind Kallstadter Frauen, die einen Tanz einstudiert haben“, sagt Feuerbach.

Haardtgroove spielen zum Frühschoppen

Am Sonntag, 7. Juli, der das Motto „Ein gemeinsamer Tag in der Dorfmitte“ trägt, beginnt das Programm um 11 Uhr mit einem Jazz-Frühschoppen mit der Formation Haardtgroove. Kinder stehen im Mittelpunkt des „Nachmittags in der Dorfmitte“, der um 14 Uhr beginnt. Der Förderverein Kindertagesstätte und die Ganztagsschule bieten Kaffee und Waffeln an, Kinder der Grundschule tanzen und die Gruppe Bohemian spielt A-Capella-Musik. Etwa um 15.15 Uhr bekommen die Sieger der „Dorf-Rallye“ für Kinder ein Präsent. Der Teilnahmebogen mit Fragen und Aufgaben wurde vor dem Bürgerfest an die Kallstadter Kinder verteilt. Diese können die Auflösung bis zum Jubiläumswochenende abgeben. Ab 18 Uhr klingt das Bürgerfest mit einem Bläserensemble der Musikwerkstatt Bobenheim am Berg aus.

Eigens zum Jubiläum hat die Kallstadterin Hannah Kuhn ein Logo mit Traubenranken und der Salvatorkirche entwickelt. Beim Bürgerfest werden Dubbegläser und T-Shirts mit dem Logo verkauft.