Vegane Kost, die durch Fleisch und Fisch ergänzt werden kann: Diese Kombination bietet das Bistro „Joujou“ in Leistadt an. In der angeschlossenen Backstube werden glutenfreie Bio-Produkte gebacken, die in einem kleinen Hofladen neben anderen nachhaltig produzierten Waren erworben werden können.

Gemeinsam mit Lebenspartner Frank Martin Püschel hat Mareile Haider (39) das Bistro im Dezember vergangenen Jahres eröffnet. Dabei handele es sich um einen Dreiklang aus Bistro, Basar und Backstube. „Joujou“ stehe für den Spitznamen der gemeinsamen Tochter Juline, das französische „Faire joujou“ bedeute aber auch „Freude bereiten“. „Das ist genau, was wir wollten, und so entstand der Name“, erzählt Püschel (52). Das ehemalige Hofgut in der Hauptstraße 34 erstreckt sich auf mehr als 1300 Quadratmeter und hatte zuvor die Gastro-Betriebe „Sonnenhof“ und „Diedens“ beherbergt. „Wir haben es 2019 übernommen“, berichtet Betriebswirt Püschel, der 2020 mit seiner Firma GSN Electronics einen Teil der Räumlichkeiten belegt hat.

Das Bistro, das nach dem Motto „vollmundig, achtsam, verspielt“ konzipiert wurde, bietet im Innenbereich, der im Art-Déco-Stil der 1920er-Jahre eingerichtet ist, in drei Räumen 55 Plätze. Der Außenbereich, in dessen Mittelpunkt ein 600 Jahre alter Olivenbaum steht, vermittelt mediterranes Flair und verfügt über 60 Plätze. Die Küche bietet vegane Speisen und verarbeitet fast ausschließlich regionale und saisonale Bio-Produkte. Wahlweise gibt es zu den Hauptspeisen und einigen Gerichten Wild aus heimischen Wäldern oder Fisch aus dem Rhein. „Wir wechseln alle vier Wochen die Karte und gehen dabei auch auf Trends ein“, erklärt Püschel.

Unter dem Stichwort „Wein Total“ werden die Gäste jeden Montag eingeladen, in die vielseitige Welt der Weine einzutauchen. In der warmen Jahreszeit können Besucher „Joujou groovt“ genießen und spannende Künstler erleben.

Getreu dem Konzept von Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Gesundheit und Geschmack werden in der Backmanufaktur die Produkte glutenfrei, vegan, laktosefrei, sojafrei und ohne Konservierungsstoffe gefertigt. „Dabei sollen Menschen mit Intoleranzen ebenso auf den Geschmack kommen wie andere, die sich einfach gerne gut und bewusst ernähren“, sagt Haider, die selbst unter Zöliakie leidet und deshalb kein Gluten, das in vielen Getreidearten enthalten ist, verträgt. „Dadurch sind wir auf die Idee gekommen, einen Ort zu schaffen, an dem man sich glutenfrei wohlfühlen kann“, erklärt die 39-Jährige.

Die erzeugten Backwaren sind alle im Basar erhältlich. „Zusätzlich können dort Produkte im Bereich Weine, Essen, aber auch im Non-Food-Bereich gekauft werden, die etwas mit Achtsamkeit zu tun haben“, sagt Püschel.

Noch Fragen?

Öffnungszeiten Bistro: montags, donnerstags, freitags, samstags von 17 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 22 Uhr, Reservierungen telefonisch unter 06322 7906693, per E-Mail an hallo@joujou-pfalz.de.