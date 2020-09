BAD DÜRKHEIM. Fast alle Basketball-Ligen warten mit ihrem Saisonstart noch bis Ende Oktober beziehungsweise Anfang November (die RHEINPFALZ informierte). Nicht so die 2. Regionalliga Südwest, die planmäßig am Wochenende in die neue Runde startet – allerdings mit deutlich veränderten Rahmenbedingungen in Zeiten von Corona. Folglich geht es auch für die SG TV Dürkheim/BI Speyer los.

Je nach Bundesland wird die Zuschauerfrage unterschiedlich gelöst. In Hessen zum Beispiel finden alle Begegnungen ohne Anhänger statt – so lautet eine Entscheidung des hessischen Basketballverbandes, wie Gerd Kopf, der Sportliche Leiter der SG informiert. In Rheinland-Pfalz gibt es Einschränkungen, alles wird individuell geregelt je nach Verein und Hallensituation. Ein grundsätzliches Zuschauerverbot gibt es aber nicht.

Vor dem ersten Heimspiel am 19. September in der Dürkheimer TVD-Halle wird Teambetreuerin Sabine Karst in der kommenden Woche in der RHEINPFALZ das Corona-Sicherheitskonzept der Kurstadt-Korbjäger erläutern und einen Überblick über den SG-Kader und die Erwartungshaltung an die aus dem Rahmen fallende Regionalliga-Runde geben.

Am Samstag in Frankfurt

Am ersten Spieltag ist die SG TV Dürkheim/BI Speyer am Samstag, 12. September, 20 Uhr, auswärts bei TuS Makkabi Frankfurt gefordert – mit stark verjüngter Mannschaft und einem neuen Trainer. Der hauptamtliche Basketball-Coach der Spielgemeinschaft, Jordi Salto Sabate (Speyer), löst beim Regionalliga-Team aus privaten Gründen auf dessen eigenen Wunsch den langjährigen Trainer Andreas Merk (Ellerstadt) ab.

Neu bei dem Wettbewerb unter den speziellen Covid-19-Rahmenbedingen: Es wird keine Absteiger geben. Der Meister oder Erstplatzierte bei frühzeitigem Saisonabbruch darf hingegen aufsteigen.