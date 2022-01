Drogen hat die Polizei am Dienstag gegen 15 Uhr bei der Kontrolle eines 53-Jährigen am Güterbahnhof in Freinsheim gefunden. Demnach hatte der Mann in einer Jackentasche einen Joint dabei. Er machte dem Polizeibericht zufolge keine Angaben, gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. „Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“, ergänzen die Beamten.