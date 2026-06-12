Die Genossenschaft Rheinland-Pfalz-Saar des Johanniterordens feiert am Sonntag, 14. Juni, um 10 Uhr in der Schlosskirche einen Festgottesdienst anlässlich ihres diesjährigen Rittertags. Die Liturgie wird von Dekan Stefan Kuntz und Pfarrer Thomas Jakubowski aus Schifferstadt gestaltet. Die Predigt hält Pfarrer Thomas Berke aus Müllheim an der Mosel. Der Johanniterorden ist in Rheinland-Pfalz an vielen Standorten aktiv. Zu seinen aktuellen Projekten gehören die neu eröffnete Tagesgruppe für Kinder und Jugendliche in Frankenthal-Eppstein sowie das Seniorenpflegeheim in Kleinniedesheim. Die Johanniter-Unfall-Hilfe hat in der Pfalz Standorte in Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, Pirmasens und Kaiserslautern. Der Gottesdienst findet öffentlich statt, Gäste sind willkommen.