Die nächste RHEINPFALZ-Sommertour steht ganz im Zeichen der Freinsheimer Stadtmauer. Wir laden ein ins Heimatlichter-Forum in der südlichen Ringstraße. Von dort können 15 Teilnehmer einen Abstecher zum sanierten Teil der Stadtmauer unternehmen. Was nötig gewesen ist, um aus einem Anlehnhaus des 19. Jahrhunderts das modern gestaltete Refugium der Heimatlichter-Fotografen zu machen, erfahren die Teilnehmer der Sommertour von Architekt Rüdiger Seufert und dem Bauherren, Heimatlichter-Fotograf André Straub. Willi Simon, Beigeordneter der Stadt Freinsheim, wird den Teilnehmern am Donnerstag die Sanierungsarbeiten an der Stadtmauer näher vorstellen und Fragen beantworten. Wer teilnehmen möchte, schreibt bis Dienstag, 6. August, 10 Uhr, eine E-Mail an die Adresse

sommertour_duw@rheinpfalz.de. Oder man wirft eine Postkarte in den Briefkasten der Lokalredaktion in der Mannheimer Straße 10. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an. Wir losen bis zu 15 Teilnehmer aus. Wir können nur die Teilnehmer selbst informieren. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt stets auf eigenes Risiko.