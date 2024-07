Jeder in der Region kennt die 333 Meter lange Dürkheimer Saline. Aber was verbirgt sich hinter dem Reisig? Einblicke gibt es bei unserer RHEINPFALZ-Sommertour.

Bei einer Sommertour gibt Dieter Petry, Leiter des Bauamtes Bad Dürkheim und Mitglied des Fördervereins Gradierbau, RHEINPFALZ-Lesern exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Für die RHEINPFALZ-Sommertour hinter die Kulissen der Saline am Mittwochnachmittag, 24. Juli, können sich Interessierte per Mail anmelden: sommertour_duw@rheinpfalz.de. Oder man wirft eine Postkarte in den Briefkasten der Lokalredaktion in der Mannheimer Straße 10. Wir berücksichtigen Anmeldungen nur, wenn eine Rufnummer angegeben ist! Anmeldeschluss ist am Montag, 22. Juli, 10 Uhr. Wir losen bis zu 18 Teilnehmer aus. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur die Teilnehmer selbst informieren können. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt stets auf eigenes Risiko.