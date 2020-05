Von Dominique Haas

Der Alltag kehrt langsam, eingeschränkt und zögerlich zurück – und doch bleibt eine maskierte Unsicherheit. Was mir einst so sicher und garantiert schien, bleibt erschüttert: meine gesundheitliche und finanzielle Versorgung, soziale Interaktionen, Planungssicherheit, Schulpflicht und Bewegungsfreiheit. Vieles davon steht, wenn überhaupt, zurzeit auf wackeligen Beinen und es scheint als ob ich mein Leben mit seinen Stabilitäten neu sortieren müsste. Das gelingt nur schwer, weil das, was heute gesagt wird, übermorgen vielleicht schon keine Bedeutung mehr hat.

Es gibt einen, von dem gesagt wird, er sei derselbe: gestern, heute und morgen. Der stabile Fels, der treu und wahrhaftig ist – Jesus. Er ist konstant, verlässlich und unerschütterlich. In diesen Wochen merke ich, wie groß mein Bedürfnis nach Halt und Sicherheit ist – und wie schwer es mir fällt, wenn das wegbricht.

„Wenn die Welt vergeht, bist du der, der bleibt“

In diesen Wochen merke ich aber auch, dass der Glaube an Jesus mein Leben nicht unerschütterlich macht. Vielmehr muten die Welt – und er – mir zu, dass ich enttäuscht werde, Pläne wie ein Kartenhaus zusammenfallen, ich Dinge erleiden oder Verlust erleben muss. Das Leben mit diesem Unerschütterlichen ist irgendwie doch kein Wellness-Wochenende, das mich vor allem Schlechten bewahrt. Jesus dient zurzeit auch nicht dazu, mein Leben einfach als „Highlight“ zu krönen. Vielmehr verwehrt er mir so manche Einsicht oder Erklärung auf die Frage nach dem Warum.

Das, was er mir jedoch gibt, ist wertvoller als alles Wissen und Verstehen: Seine Nähe, die unerschütterlich ist. Daran halte ich mich fest – auch wenn es sich manchmal ganz anders anfühlt. Dabei kommen mir immer wieder Zeilen eines Liedes von Anton Svoboda in den Sinn. Hier heißt es: „Wenn die Welt vergeht, bist du der, der bleibt. Unerschütterlich! Eine feste Burg bist Du für mich. Worauf sollt ich bauen, als auf Dich. Mein Gott, Du bist meine Sicherheit.“ Er ist dabei, mittendrin! Seine Nähe gibt meinem Leben Sicherheit, besonders in diesen Wochen.