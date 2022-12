In der Ukraine gibt es zweimal Weihnachten: Die katholischen Christen feiern am 25. Dezember nach dem gregorianischen Kalender – und die orthodoxen feiern am 7. Januar nach dem julianischen Kalender. Vor einigen Jahren sind beide Termine vom Staat als Weihnachtstage unter gesetzlichen Schutz gestellt worden. Sehr schön zeigt sich da, was die Ukraine ist und wie sie sich selbst bisher verstanden hat – eine Brücke zwischen lateinischem Westen und orthodoxem Osten, zwischen Europa und Russland. Brücken sind sehr hilfreich und nützlich: Sie erlauben die selbstbestimmte Überquerung eines Hindernisses und ermöglichen Kommunikation und Besuch herüber und hinüber. In diesem Jahr hat Despot Putin diese Brückenfunktion der Ukraine tatsächlich bereits vernichtet – denn die Menschen in der Ukraine wollen jetzt einfach nur noch zum Westen gehören.

Despoten wollen totale Macht und gehen über Leichen – in der Weihnachtsgeschichte ist Herodes in seinem Verfolgungswahn so ein Despot wie heute Putin. Und immer ist der Wunsch da in Politik und Wirtschaft, zu einer Totalität zu kommen. Ohne Respekt vor dem anderen sich die Ressourcen des anderen „einzuverleiben“ – das führt in letzter Konsequenz zu einem Raub- und Vernichtungskrieg. Der dauert am Heiligen Abend schon zehn Monate an. Vielleicht leuchtet uns Bertolt Brechts berühmter Satz „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ zu sehr ein. Ein jüdischer Denker aus Litauen, Emanuel Lévinas, selber Überlebender des Holocaust, hat diesen Satz umgekehrt und gesagt: „Erst kommt der Respekt, danach erst kommt das Zugreifen und Aneignen.“ Lévinas kann die Frage von „Fressen“ und „Moral“ auf den einfachen Satz bringen, mit dem ich einem anderen den Vortritt lasse: „Nach Ihnen, mein Herr.“

„Nach Ihnen, mein Herr“: Das sagt Gott an Weihnachten zu uns. Gott baut eine Brücke zwischen sich und uns Menschen. Jesus ist diese Brücke zwischen Gott und Mensch. Gott wird Säugling und begibt sich unter unseren Schutz. Höheren Respekt kann er uns nicht erweisen.