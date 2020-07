Bad Dürkheim hat viele reizvolle Fotomotive zu bieten – auch abseits von Riesenfass oder Wurstmarkt. Fotograf Jens Hollerith, der mit seinen Aufnahmen aus der Region eine wachsende Fangemeinde begeistert, hat für uns eine kleine Auswahl aus seiner Heimatstadt getroffen – und verrät, wie und wann man sie am besten ablichtet.

Die Liebe zur Fotografie hat Hollerith nicht in Dürkheim, sondern bei seinen vielen Besuchen in Berlin entdeckt. Die Stadt habe ihn von jeher ebenso fasziniert wie die Fotografie und so sei er dort vor einigen Jahren mit der Kamera losgezogen, erinnert sich der 30-Jährige, der noch immer regelmäßig in die Hauptstadt fährt, um dort Fotos zu machen. Mittlerweile habe er dort einige Freunde, viele davon seien Fotografen, erzählt der Verwaltungsangestellte. Fotografie ist für ihn eine Leidenschaft, das Know-how hat er von befreundeten Fotografen gelernt oder über Internet-Tutorials mit der Zeit erworben. Mittlerweile gibt er selbst Kurse. „Es kommt nicht auf die Technik, sondern viel stärker auf den Blick und die Kreativität an“, lautet einer seiner Leitsprüche. „Den Blick kriegt man mit der Zeit“, versichert Hollerith. Wichtige Faktoren sind auch Perspektive und Licht. „Zur blauen Stunde vor Sonnenauf- oder nach Sonnenuntergang etwa ist das Licht viel schöner als um die Mittagszeit“, erklärt Hollerith. „Hinter meinen Fotos steckt viel Planung. Wenn ich ein Foto machen will, dann weiß ich genau, um welche Uhrzeit und mit welcher Ausrüstung ich das Bild machen möchte“, erzählt er. Doch nicht alles sei planbar: „Viele Motive entdecke ich zufällig.“ Für die RHEINPFALZ hat er seine Lieblingsplätze in Bad Dürkheim zusammengestellt.

Der Gradierbau

Einen sehr bekannten und wunderschönen Fotospot bietet das berühmte Gradierwerk in Bad Dürkheim. Im Frühling – in der Regel im April – blühen dort die japanischen Kirschbäume. Das Foto hat Hollerith zur blauen Stunde aufgenommen – etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang. „Eigentlich kann man es nur eine Woche im Jahr machen, wenn dort die Kirschbäume blühen“, sagt Hollerith. Aufgenommen hat er das Bild von einer Brücke über die renaturierte Isenach im Kurpark mit Stativ und 30 Sekunden Belichtungszeit. „Schwierig wird es, wenn Leute über die Brücke gehen, weil sie dann wackelt – und mit ihr das Stativ“, erzählt Hollerith.

Der Flaggenturm

„Ein Herbstfoto zeichnet sich für mich durch die prächtigen Farben aus“, sagt Hollerith – so wie diese Aufnahme vom Flaggenturm,die von der Schenkenböhlstraße aus aufgenommen wurde. Entstanden ist sie im Oktober gegen 18.30 Uhr, berichtet der Fotograf.

Die Hardenburg

Sie ist ein Wahrzeichen der Stadt und eine der mächtigsten Burgen in der Pfalz – die Hardenburg. „Auch wenn sie sehr versteckt liegt, kann man sie wie hier sehr schön von der Limburg fotografieren. Bei diesem Bild wurde die Hardenburg schön von der Morgensonne angestrahlt“, so Hollerith. Besonders beeindruckend sei das Motiv zur Herbstzeit: „Da nehmen die Bäume im Hintergrund noch sehr schöne Farben an.“ Von seinem Standort an der Limburg benötige man aber ein Telezoom-Objektiv mit großem Zoom, sagt der Fotograf.

Der Herzogweiher

„Der Herzogweiher ist ein schöner Ort für einen entspannten Spaziergang. Dort können aber auch tolle Spiegelfotos entstehen, da der Weiher eigentlich sehr ruhig ist“, erklärt Hollerith. Diese Aufnahme entstand im Frühjahr von der Südseite des Herzogweihers.

Die Kirchgasse

Für seine Bilder steht Hollerith auch gerne mal früh auf, um die blaue Stunde vor Sonnenaufgang zu erwischen – so wie bei diesem Foto von der Kirchgasse, das im Sommer gegen 4.30 Uhr entstanden ist. „Die Kirchgasse ist meiner Meinung nach die schönste Gasse in Bad Dürkheim. Dort hat man einen wunderschönen Blick auf die Schlosskirche“, sagt Hollerith. Und noch einen Vorteil hat der Zeitpunkt in den frühen Morgenstunden: Dann ist die Gasse normalerweise menschenleer.

Die Limburg

„Von dort hat man einen wunderschönen Blick auf die Rheinebene“, schwärmt Hollerith. Das Foto wurde im Herbst aufgenommen. „Die Sonne geht genau zwischen den Bänken auf. Ein sehr schöner Ort, um morgens den Sonnenaufgang und die Ruhe zu genießen“, erklärt der Fotograf.

Der Valentin-Ostertag-Brunnen

„Zugegeben: Es ist nicht einfach, den Brunnen so abzulichten“, räumt Hollerith ein. „Gerade weil das Wasser im Valentin-Ostertag-Brunnen nicht immer ruhig ist, besonders bei Wind.“ Durch die Langzeitbelichtung (30 Sekunden) könne man bei guten Bedingungen aber eine schöne Spiegelung hinbekommen. Das Foto wurde in der Abenddämmerung zur blauen Stunde mit Stativ aufgenommen – nötig ist allerdings ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv.

