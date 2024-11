Der Allgäuer Pianist und Jazz-Netzwerker Lothar Kraft, zuletzt vor einem Jahr mit einem Projekt-Ensemble rund um den Mannheimer Jazz-Professor Stephan Zimmermann zu Gast im „Badehaisel“, kommt am Freitag, 8. November, 19.30 Uhr, erneut für ein Konzert zu dem Verein nach Wachenheim. Diesmal bringt er eine prominente Jazzsängerin mit: die mittlerweile in der Schweiz lebende Amerikanerin Sandy Patton, geboren 1949 in Inkster (Michigan), die noch in jungen Jahren noch Gelegenheit hatte mit einigen der ganz Großen des Jazz aufzutreten, darunter Dizzy Gillespie und Lionel Hampton, mit dem sie sogar drei Jahre lang auf Welttournee um den Globus tourte. Von 1995 bis 2013 war sie Professorin für Jazzgesang an der Swiss Jazz School und der Hochschule der Künste in Bern. Am Saxophon ist bei dem Konzert der junge Wiener Gregor Storf zu erleben, ein Shooting-Star der österreichischen Jazzszene. Die Rhythmusgruppe wird gebildet von Lothar Kraft am Piano, Mini Schulz aus Stuttgart, einem der gefragtesten deutschen Jazzbassisten, sowie dem Konstanzer Patrick Manzecchi am Schlagzeug, „Wir sind schon etwas stolz, dass wir uns damit als Veranstaltungsort in eine Reihe mit dem Bix in Stuttgart und dem Jazzkeller Frankfurt einreihen dürfen“, erklärt „Badehaisel“-Sprecher Felix Hammann. Karten (18 Euro) wie immer direkt im Badehaisel oder unter www.badehaisel.de.