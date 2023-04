Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„So schön!“ und „Weitermachen!“ schallte es durch die Marcigny Straße in Freinsheim, als Monika Brauer ihr Muttertagsständchen am Nachmittag gab. Die Musikerin spielte und sang vor ihrem Haus – und das kam sehr gut an.

Zum Muttertag spielte und sang Monika Brauer Jazz und Pop, zur Freude der Anwohner. Den Wunsch, Musik zu machen, löste ein Mitschüler mit der Schulband aus – und