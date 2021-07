„Jazz we can!“ stellte eine Combo der Dürkheimer Musikschullehrer am Dienstagabend im Refektorium der Klosterruine Limburg eindrucksvoll unter Beweis.

Zusammen mit Günther Johannes Schmitz (Querflöte), Alex Kiesow (Tenorsaxophon), Stefan Kahne (E-Gitarre), Martin Greule (Schlagzeug) brachte Frederic Andrej mit seinem Sousaphon eine neue Klangfarbe in bekannte Jazz-Standards. Die dramatische Unwettervorhersage hatte wohl etliche gebuchte Zuhörer abgehalten, so dass im Dürkheimer Limburg-Refektorium vor allem echte Fans der Combo vertreten waren, die zur Belohnung vom Regen verschont blieben.

Variantenreiche Improvisationen

In Vertretung für den erkrankten Musikschulleiter Frank Metzger trat mit Kiesow ein ebenbürtiger Saxophonist auf. Besonderes Kennzeichen: Der Musiker ist immer barfuß unterwegs, auch bei Marathonläufen. Schon beim ersten Titel „On The Sunny Side Of The Street“ war bei seinem bluesigen Stil der trübe Himmel vergessen.

Fetziger klang anschließend die Querflöte von Schmitz bei „St. Thomas“ und einem ersten Schlagzeugsolo von Martin Greule. Lässig swingend folgte die Lehrerversion von „Mack The Knife“, die Kahne mit einem langen Impro-Solo krönte.

Langsam groovte sich auch das Publikum ein, ließ sich von „Wave“ nach Brasilien entführen und zu spontanen Beifallsrufen hinreißen als das Sousaphon bei „All Of Me“ erstmals auch solo zum Zug kam.

Das beeindruckende Instrument mit dem großen Schalltrichter ist sonst vor allem bei Militärkapellen im Einsatz, hat aber dank Greules virtuosem Spiel Eingang in die Dürkheimer Jazz-Szene gefunden.

Immer wieder überraschten die vielseitigen Musiker bei bekannten Jazz-Standards mit variantenreichen Improvisationen. „Watermelon Man“ und „Sunny“ waren nur zwei Beispiele dafür.

Die Jazzer zelebrierten die Melodien, zerlegten sie in einzelne Töne, verzierten sie immer wieder neu, ein Hochgenuss für das Publikum. Die Schlagzeug-Soli von Greule unterstützten diesen Eindruck immer wieder.