Unter dem Motto „Frei wie der Wind“ lud der MGV Eintracht 1900 in der katholischen Kirche in Weisenheim am Sand zu seinem Jahreskonzert ein. Der Harmonika Spielring 1933 Frankenthal unter der Leitung von Frank Rieck eröffnete das Konzert mit der Israeli Suite Nr.2. Mit Seemann, deine Heimat ist das Meer, sang Claudia Zorn-Vonhof, die die Gesamtleitung hatte, ein Lied von Lolita aus dem Jahr 1960. Der Frauenchor der Eintracht stellte sich mit Sailing von Christopher Cross vor. Das Harmonika Ensemble spielte das Stück Moulin Rouge.

Danach sang der Männerchor Hoch im Norden und Frei wie der Wind von Santiano. Sie sind Paradebeispiele für den Shanty-Rock-Stil der Band. Aus dem Walt Disney Film Pocahontas stellte der Frauenchor das Lied Farbenspiel des Winds vor. Nach dem Feuerreiter mit dem Harmonika-Spielring sangen die Frauen Hold my Hand von Lady Gaga. Dies war ein Teil des Soundtracks zu dem Film Top Gun. Von beiden Chören der Eintracht wurde mit Conquest of Paradies das Paradies erobert.

Großen Applaus erntete das Stück Typwriter, das Eva Bodensohn vorstellte. Zum Abschluss sang Chorsänger Jürgen Gottschalk als Solist mit beiden Chören Aloha he von Achim Reichel. Er kam dabei um eine Wiederholung des Liedes als Zugabe nicht herum.