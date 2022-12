High Voltage, die bekannteste und dienstälteste AC/DC-Tribute-Band der Region spielen am Freitag, 30. Dezember, ihr traditionelles Jahresabschluss-Konzert beim SV Weisenheim am Sand. Das ist gar nicht mal so selbstverständlich. Denn eigentlich hätte 2022 beim Frankenthaler Strohhutfest Mitte des Jahres Schluss sein sollen. Nach über 30 Jahren „Hells Bells“-Geläute wollte man es dann mal gut sein lassen. Doch dann brach sich Bassist und Bon-Scott-Sänger Willi Brausch die Schulter, der Abschiedsgig in der Heimatstadt fiel ins Wasser und als dann im Herbst in Oppau der Schlussakkord gespielt werden sollte, war Gitarrist Achim Kaul krank, jetzt hängt die Band noch ein Jahr dran. Weil man so lange nichts hat von sich hören lassen, gibt´s von den vier Herren noch ein Schmankerl in Richtung „Kundenbetreuung“. High Voltage verkaufen nämlich am Donnerstag, 29. Dezember, 16 bis 19 Uhr, im Weisenheimer Adler selbst ihre Karten für ihr Konzert. Tickets gibt es auch in Frankenthal beim „Musicant“ oder auch sonst beim „Adler“.