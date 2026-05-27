Die Umgestaltung des Sportplatzes in Kallstadt zu einer Sport- und Freizeitanlage ist eines der Projekte, das sich aus der vom Land geförderten Dorfmoderation im Jahr 2020 entwickelt hat. Am Freitag, 29. Mai, 19 Uhr, wird das Sport- und Freizeitgelände in der Leistadter Straße 24 bei einer Einwohnerversammlung offiziell eingeweiht.

Genutzt wird das Sportgelände zwar schon seit etwa drei Jahren, doch bis vor kurzem war noch kein Wasseranschluss vorhanden. Die Wasserleitung sollte zu dem etwas abseits liegenden Gelände gemeinsam mit Glasfaser verlegt werden. Das mit Steuergeld finanzierte Projekt des Landkreises Bad Dürkheim dauerte weitaus länger als geplant, weshalb die Nutzer des Sport- und Freizeitgeländes über Jahre auf Wasser verzichten mussten.

Die offizielle Einweihung sei Teil einer Einwohnerversammlung, bei der er noch einmal über die Entwicklung des Projekts berichte und über die Nahversorgung in Kallstadt informiere, teilt Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) mit. Nach seinen Angaben liegt der Förderbescheid für den geplanten Dorfladen inzwischen vor und mit der Realisierung des ebenfalls bei der Dorfmoderation vorgeschlagenen Projekts könne nun begonnen werden. Auf ein Programm bei der Einweihung werde verzichtet, auch weil man die Tiere in dem ehemaligen Kalksteinbruch nicht stören wolle. So lebe dort derzeit ein Uhu-Paar mit seinem Nachwuchs.