Die Kreisgruppe Bad Dürkheim/Neustadt im Landesjagdverband hat sich gegen die geplante Novelle des Landesjagdgesetzes ausgesprochen. Derweil bereiten sich die Kitzretter auf ihre Einsätze vor.

Die in Mainz geplante Änderung des Landesjagdgesetzes nahm bei der Jahreshauptversammlung in Kallstadt einen breiten Raum in den Vorträgen und der Diskussion ein. Der Entwurf, der unter anderem neue Abschussregeln und Änderungen von bisherigen Jagdpraktiken vorsieht, stößt bei der Jägerschaft auf Ablehnung. Jäger vor Ort befürchten durch die Neuregelung eine Abkehr von einem bewährten System. Unterstützung erfuhren sie vom Bad Dürkheimer Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU), der sich klar gegen den Entwurf positionierte.

Kreisgruppenvorsitzender Toni Negele ging auf Aktionen und Projekte der Jägerschaft ein. Er war Mitglied einer Delegation von rund 700 Jägern, die dem Ministerium in Mainz eine Stellungnahme zur geplanten Novelle übergab. Auch in diesem Jahr wird sich die Kitzrettung Bad Dürkheim unter Leitung von Knut Bruckbauer auf den Weg machen, wenn die Landwirte ihre Wiesen und Felder mähen. Da Rehkitze in der frühen Lebensphase keinen Fluchtreflex besitzen, drohen ihnen durch landwirtschaftliche Großgeräte Tod oder Verstümmelung. Die Kitzretter steuern mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen in aller Frühe über die betroffenen Flächen. So können sie die Wildtiere ausfindig machen und rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich bringen. Interessierte und Landwirte können sich über www.kitzrettung-duew.de informieren und Termine buchen.

Ehrungen

65 Jahre: Ulrich Heinze (Obersülzen), Wolfgang Siben (Deidesheim), Volker Wolff-Görlitz ( Neustadt

60 Jahre: Walter Hauck (Neustadt)

50 Jahre: Robert Bickel (Neustadt), Rolf Harth (Neustadt), Marliese Haußler (Maxdorf), Walter Henkel (Kindenheim), Baldur Holstein (Kindenheim), Kurt Janson (Bockenheim), Peter Paul Kramper (Freinsheim), Wolfgang Vacquè (Monsheim), Ulrich Zahn, Quirnheim;

40 Jahre: Horst Conrad (Bobenheim am Berg), Alexander Dauch (Bad Dürkheim), Marc Eisenträger ( Wachenheim

25 Jahre: Claus Arntjen (Wachenheim), Horst Diebold (Dannstadt-Schauernheim), Wolfgang Dieterich (Dackenheim), Martin Eberley (Neustadt), Frank Grün (Neustadt), Hans Hussner (Altleiningen), Wolfram Noll (Carlsberg), Gerhard Peter (Bad Dürkheim), Heike Theobald (Haßloch), Dietmar Tröster (Frankenthal);