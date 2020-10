Am Samstag findet im Bereich der L 517 zwischen Bobenheim am Berg und Weisenheim am Berg von 10 bis 12.30 Uhr eine Drückjagd auf Schwarzwild statt. Wie das Umweltministerium des Landes Rheinland-Pfalz mitteilt, soll damit die Ausbreitung von Tierseuchen vermieden werden.

Aus Sicherheitsgründen rät das Umweltministerium dringend davon ab, am Samstag zwischen 8 und 13 Uhr den Wald in der Bobenheimer Gemarkung zu betreten. Insbesondere Hundehalter sollten den Bereich meiden, da die Wildschweine mitunter aggressiv gegenüber Mensch und Tier reagieren können. Das Betreten der bejagten Fläche erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr. Der Ungeheuersee ist über Weisenheim am Berg und über das Krumbachtal zu erreichen.

Für Autofahrer besteht die Gefahr, dass Wild aus dem Wald flüchtet und auf die L 517 läuft. Da eine sehr hohe Unfallgefahr besteht, wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen Bobenheim am Berg und Weisenheim am Berg zwischen 10 und 12.30 Uhr auf zehn Kilometer pro Stunde herabgesetzt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich während der Jagd zu meiden oder zumindest mit äußerster Vorsicht zu befahren.