Beim Pfälzer Weinsteig der Pfalz Touristik will sich Bobenheim am Berg weiter beteiligen. Die Kritik am neuen Grundwanderwegenetz wird aber geteilt.

Soll sich die Verbandsgemeinde Freinsheim weiter am Prädikatswanderweg Pfälzer Weinsteig der Pfalz Touristik beteiligen und welche Position soll die Verbandsgemeinde zum Grundwanderwegenetz des Bezirksverbands Pfalz vertreten? Dazu war die Meinung des Gemeinderats Bobenheim am Berg jetzt gefragt.

Wie Bürgermeister Jürgen Schneider erläuterte, hat die Pfalz-Touristik seit 2019 in der Pfalz drei sogenannte Prädikatswanderwege ausgewiesen. Einer dieser Wege, der Pfälzer Weinsteig, der insgesamt 172 Kilometer lang ist, verläuft über eine Strecke von etwa sechs Kilometern über das Gebiet der Verbandsgemeinde Freinsheim, unter anderem auch über die Gemarkung von Bobenheim am Berg. Die Pfalz Touristik habe 2019 mit den Kommunen, über deren Gebiet der Pfälzer Weinsteig verläuft, einen Vertrag abgeschlossen, so Schneider. Diesen Vertrag habe der damalige Verbandsbürgermeister Wolfgang Quante (SPD) unterzeichnet, ohne die Gemeinden einzubeziehen. Der Vertrag sei abgelaufen und müsse erneuert werden, dieses Mal sei das Votum der Gemeinden gefragt.

Geringe Kosten erwartet

„Der Pfälzer Weinsteig ist eine vernünftige Sache“ und werde gut frequentiert, so Schneider. Einige Ratsmitglieder, vor allem Bernd Eisenbarth (FWG) und Helga Weinzierl (CDU), äußerten Bedenken, dass Kosten auf die Gemeinde zukommen werden. Laut Schneider hat bisher die Verbandsgemeinde die jährlichen Kosten, die insgesamt stets zwischen 1000 und 2000 Euro gelegen hätten, aus dem Etat für Tourismus gezahlt. Wahrscheinlich würden die Kosten zukünftig etwas höher sein. Es sei vorgesehen, dass der Kostenanteil weiter von der Verbandsgemeinde gezahlt wird. Doch selbst wenn das nicht der Fall wäre, müsste Bobenheim am Berg jährlich anteilig nur wenige hundert Euro zahlen. Nach einigem Zögern stimmten die Ratsmitglieder einstimmig der weiteren Beteiligung am Pfälzer Weinsteig zu.

Bei Grundwanderwegenetz zunächst außen vor

Der Bezirksverband Pfalz hat in Absprache mit dem Pfälzerwald-Verein ein Grundwanderwegenetz entwickelt. Dieses umfasst insgesamt 1950 Kilometer Wegstrecke, die einheitlich markiert und gepflegt werden sollen. 23 der Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden, über deren Gebiet das Grundwanderwegenetz verläuft, haben zugestimmt. Die entlang der Wegstrecke liegenden Gemeinden der VG Freinsheim hatten Forderungen nach der Einbeziehung zusätzlicher Strecken erhoben. Der Bezirksverband Pfalz hat diese Forderungen abgelehnt und inzwischen die Vorbereitungen für die Umsetzung des Grundwandwegenetzes ohne Einbeziehung des Gebiets der VG Freinsheim getroffen.

Trotzdem wird in den Gemeinderäten abgestimmt, ob die Verbandsgemeinde dem Grundwanderwegenetz zustimmen soll, wenn alle Forderungen der Gemeinden umgesetzt werden. Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Bobenheim am Berg sprachen sich einstimmig dafür aus.