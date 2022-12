Jahrhundertelang lebten Juden in Wachenheim. Ihr Schicksal war auch hier geprägt von Verfolgung und Vertreibung. Ein Förderverein der Städte Wachenheim und Bad Dürkheim will nun die Erinnerung an jüdisches Leben in der Region aufrechterhalten. Doch zunächst haben sich die Engagierten das Ziel gesetzt, eine letzte Ruhestätte in den Blick zu nehmen.

Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Das ist einer der Anlässe für die Städte Wachenheim und Bad Dürkheim, einen „Förderverein zur Erhaltung des kulturellen Erbes der ehemaligen jüdischen Gemeinden in Wachenheim und Bad Dürkheim“ zu gründen. In den Blick genommen wird das Pfälzer Landjudentum.

Es sei wichtig, die Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland in Vergangenheit und Gegenwart sichtbar und erlebbar zu machen, begründen die Bürgermeister beider Städte, Torsten Bechtel (CDU) und Christoph Glogger (SPD), ihr Anliegen.

Pflege und Erhalt des jüdischen Friedhofs und die Restaurierung der Trauerhalle stehen zunächst im Fokus der Gruppe. Der Friedhof hatte eine überörtliche Bedeutung. Hier sind neben vielen Dürkheimer Juden auch Gemeindemitglieder aus Speyer, Neustadt und Frankenthal begraben. Dies ist mit ein Grund, warum auch die Dürkheimer Teil des Fördervereins sind. Eine Zusammenarbeit mit dem Dürkheimer Arbeitskreis Stadtgeschichte gibt es schon jetzt.

Der Friedhof werde von der Stadt in Absprache mit der jüdischen Kultusgemeinde gepflegt, sagt Bechtel. Die Trauerhalle sei derzeit in keinem guten Zustand. Ein wichtiger Auslöser zu Gründung des Fördervereins sei ihre nötige Sanierung gewesen, sagt Bechtel. Erste Treffen, unter anderem mit der Denkmalbehörde, habe es bereits gegeben. Dabei sei der historische Wert der Halle erkannt worden. Je nach Grad der Sanierung stehen laut Bechtel Kosten von bis zu 250.000 Euro im Raum.

Gesamtes jüdisches Leben im Blick

Ins Rollen gebracht habe den Verein auch der Wachenheimer Andreas Repp, so Bechtel. Dieser sei mit Eberhard Dittus, einem Mitbegründer des Fördervereins Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt, auf Glogger und Bechtel zugekommen. Repp engagiert sich bereits in der Initiative Erinnerungskultur in Wachenheim.

Nun wird er mit drei anderen die offizielle Gründung des Vereins im Frühjahr vorbereiten. Er sei schon immer politisch und an Geschichte interessiert gewesen. Die jüdische Geschichte und auch die fehlende Auseinandersetzung mit ihr, habe ihn schon zu Schulzeiten interessiert, so der 60-jährige Repp, der bei den Grünen aktiv und Leiter eines Wohnheims der Lebenshilfe in Neustadt ist.

Nachdem zunächst der Fokus des Fördervereins auf Friedhof und Trauerhalle gelegt wird, sollen später auch andere Aspekte des jüdischen Lebens in den Blick genommen werden. Repp spricht etwa von QR-Codes an wichtigen Stellen in Wachenheim, Bechtel berichtet von Plänen, nach denen eine Gestaltung eines Rundgangs durch das jüdische Wachenheim in den Blick genommen werden soll.