Heinz Schlapkohl, Vorsitzender des Naturschutzbeirats des Kreises, spricht sich dafür aus, die Kois aus dem Isenachweiher zu entfernen.

Wie berichtet wurden die Zierfische von Unbekannten in dem Gewässer ausgesetzt. Naturschützer fürchten nun negative Auswirkungen auf das Ökosystem Isenachweiher. In einem Schreiben an den Kreisbeigeordneten Sven Hoffmann (CDU) erinnert Schlapkohl daran, dass der Weiher nach der umfassenden Reparatur des Staudamms in den Jahren 2008 und 2009 gemäß einer Übereinkunft als Forellen- und Landschaftsweiher ohne intensive Nutzung erhalten bleiben soll. Der illegale Besatz mit Koi-Karpfen laufe dieser Zielsetzung entgegen. „Besonders möchte ich die negative Auswirkung der ,Bodenwühler’ auf die Wasserqualität hervorheben. Es gibt leider uneinsichtige Zeitgenossen, die ihrer Lieblinge überdrüssig sind, und sie dann auf eine solche Art entsorgen. Das ist zumindest eine Ordnungswidrigkeit und sollte keine Schule machen“, so Schlapkohl.

Das Entfernen der Tiere „dürfte technisch nicht schwierig sein“. Eine Nutzung als Speisefisch sei „ein interessanter Gedanke“, so Schlapkohl.

Wie Sina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, auf Anfrage sagte, werde sich die Untere Naturschutzbehörde nun mit Veterinäramt und der Unteren Fischereibehörde sowie der Stadt Bad Dürkheim als Eigentümerin des Isenachweihers in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.